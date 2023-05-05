В тобольском поселке Надцы семья с детьми после пожара осталась без крова

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Жилой дом сгорел дотла в пос. Надцы Тобольского района. Семья с двумя маленькими детьми осталась без крова.

"Без крова семью с двумя маленькими детьми оставили соседи, которые пользовались открытым огнём, а во дворе вовремя не убрали сухую траву. Огонь вспыхнул и моментально перекинулся на соседний участок. Усадьба нарушителей противопожарного режима не пострадала. Сгорели хозпостройки ещё в двух соседних дворах", - написал глава района Леонид Митрюшкин в своих соцсетях после визита на место происшествия.

Избежать еще больших масштабов бедствия помогли пожарные расчёты - команда надцынского пожарного поста, спецмашины из Увата и Тобольска.

"Поражён беспечностью некоторых граждан! Они ставят под угрозу не только свою, но и жизнь односельчан. Правоохранители разберутся и виновники будут привлечены к ответственности", - заверил глава Тобольского района.