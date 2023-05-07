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В Тюменской области действуют девять лесных пожаров

Общество, 08:59 07 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девять лесных пожаров, в том числе один локализованный, действуют в Тюменской области на утро 7 мая. За минувшие сутки зафиксировано четыре новых лесных пожара, ликвидированных лесных пожаров нет.

Об этом сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства.

7 мая в Уватской авиазоне установлен III класс пожарной опасности, в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах — IV класс пожарной опасности. Аналогичный прогноз и на 8 мая.

В региональном департаменте лесного комплекса напоминают о запрете на выжигание сухой растительности в течение пожароопасного сезона. Нарушение этих требований влечет административную и уголовную ответственность.

При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

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# лесные пожары

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