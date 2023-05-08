  • 8 мая 20238.05.2023понедельник
  • В Тюмени 5..7 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

При тушении природного пожара погиб житель Нижнетавдинского района

Происшествия, 10:42 08 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

49-летний местный житель погиб во время тушения природного пожара в окрестностях д. Красный Яр в Нижнетавдинском районе в ночь на 8 мая. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Еще два человека получили травмы, один их них был госпитализирован. Пожар в районе с. Красный Яр в настоящее время локализован, отметил глава района Валерий Борисов..

Напомним, что с 7 мая в Тюменской области для борьбы с природными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации, посещение лесов и разведение огня запрещено. При обнаружении природного пожара сообщите по телефону 8-800-100-94-00 или по номеру 112.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:42 08.05.2023При тушении природного пожара погиб житель Нижнетавдинского района
09:15 08.05.202312 лесных пожаров действует в Тюменской области 8 мая
08:43 08.05.2023Природные пожары в Тюменской области ликвидируют более тысячи человек  
19:05 07.05.2023Студенты-спасатели тушат огонь вместе с сотрудниками МЧС в Тюменском районе