При тушении природного пожара погиб житель Нижнетавдинского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

49-летний местный житель погиб во время тушения природного пожара в окрестностях д. Красный Яр в Нижнетавдинском районе в ночь на 8 мая. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Еще два человека получили травмы, один их них был госпитализирован. Пожар в районе с. Красный Яр в настоящее время локализован, отметил глава района Валерий Борисов..

Напомним, что с 7 мая в Тюменской области для борьбы с природными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации, посещение лесов и разведение огня запрещено. При обнаружении природного пожара сообщите по телефону 8-800-100-94-00 или по номеру 112.