  • 10 мая 202310.05.2023среда
  • USD76,8207
    EUR84,9073
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Региональный центр развития военно-спортивной подготовки откроется в Тюмени

Общество, 15:23 10 мая 2023

центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Региональный филиал федерального Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи появится в Тюмени. Его торжественное открытие состоится 11 мая, сообщает центр "Аванпост".

В этот день такие же центры начнут свою работу в 12-ти пилотных регионах, одним из которых стала Тюменская область. Это позволит вывести допризывную подготовку молодежи на новый уровень, наладить и организовать работу по подготовке мобилизованных, контрактников и добровольцев на территории региона.

Отправной точкой работы центра в Тюмени станет вручение дипломов о профессиональной переподготовке по программе "Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности" будущим инструкторам центра.

Ранее 15 профессионалов своего дела прошли обучение в Российском университете спецназа и Московском государственном педагогическом университете, для того, чтобы качественно реализовать образовательные проекты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# центр Аванпост

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:51 10.05.2023 В Демьянке Уватского района сквер Первопроходцев благоустроят в 2023 году
16:07 10.05.2023Ученики пяти школ Тюменской области отправились на смену в ВДЦ "Океан"
15:34 10.05.2023Студентам ТюмГУ предложат пять элективов по компьютерному инжинирингу
15:23 10.05.2023Региональный центр развития военно-спортивной подготовки откроется в Тюмени