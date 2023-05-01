Региональный центр развития военно-спортивной подготовки откроется в Тюмени

| Фото: центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Региональный филиал федерального Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи появится в Тюмени. Его торжественное открытие состоится 11 мая, сообщает центр "Аванпост".

В этот день такие же центры начнут свою работу в 12-ти пилотных регионах, одним из которых стала Тюменская область. Это позволит вывести допризывную подготовку молодежи на новый уровень, наладить и организовать работу по подготовке мобилизованных, контрактников и добровольцев на территории региона.

Отправной точкой работы центра в Тюмени станет вручение дипломов о профессиональной переподготовке по программе "Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности" будущим инструкторам центра.

Ранее 15 профессионалов своего дела прошли обучение в Российском университете спецназа и Московском государственном педагогическом университете, для того, чтобы качественно реализовать образовательные проекты.