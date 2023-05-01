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На фестивале на ул. Дзержинского тюменцам расскажут о газовой службе

Общество, 15:56 12 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еженедельный фестиваль, приуроченный к 10-летию портала управления городом "Тюмень – наш дом", пройдет на ул. Дзержинского 13 мая. В этот раз тюменцам расскажут о газовой службе, сообщает администрация города.

В 15 часов на пешеходной улице у локации с городскими качелями с ул. Хохрякова, 32 припаркуется специализированный автомобиль аварийно-диспетчерской службы компании "Газпром газораспределение Север". Специалисты раскроют свои секреты, а также каждый сможет поучаствовать в тематической викторине. Победителей наградят призами.

Также жители города смогут выбрать дизайн-проекты для пяти общественных территорий. Голосование организовано на платформе Минстроя РФ 72.gorodsreda.ru.

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# Газпром межрегионгаз Север , улица Дзержинского

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