На фестивале на ул. Дзержинского тюменцам расскажут о газовой службе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еженедельный фестиваль, приуроченный к 10-летию портала управления городом "Тюмень – наш дом", пройдет на ул. Дзержинского 13 мая. В этот раз тюменцам расскажут о газовой службе, сообщает администрация города.

В 15 часов на пешеходной улице у локации с городскими качелями с ул. Хохрякова, 32 припаркуется специализированный автомобиль аварийно-диспетчерской службы компании "Газпром газораспределение Север". Специалисты раскроют свои секреты, а также каждый сможет поучаствовать в тематической викторине. Победителей наградят призами.

Также жители города смогут выбрать дизайн-проекты для пяти общественных территорий. Голосование организовано на платформе Минстроя РФ 72.gorodsreda.ru.