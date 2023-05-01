Тюменские аграрии высадили овощи на более половины отведенных под них площадей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские аграрии уже заняли овощными культурами более половины отведенных под них площадей – 509 га. Работы ведутся в Заводоуковском городском округе, Ишимском, Тюменском, Упоровском и Ялуторовском районах, сообщает пресс-служба областного департаменты АПК

В 2023 году планируется посадить более 355 га капусты, почти 358 га моркови, 254 га свеклы, более 3 га лука, 17 га различных видов салата и чеснока.

"Всего в Тюменской области под овощные культуры планируется занять около тысячи гектаров площадей, - отмечено в сообщении. - Наибольшая площадь посадки овощей в Упоровском районе — почти 330 гектаров".

Тюменская область давно уже полностью обеспечивает себя овощами. В 2022 году, по данным департамента АПК, с одного гектара овощеводы собрали в среднем более 520 центнеров. Предыдущее значение — 487 центнеров с гектара - аграрии достигали в 2020 году. Валовой сбор овощной продукции на открытом грунте составил больше 55 тыс. 300 тонн. В том числе свыше 24 тыс. тонн капусты, почти 20 тыс. тонн моркови, около 11 тыс. тонн свеклы.