"Юридическая гостиная" станет новой площадкой форума "Семья" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Юридическая гостиная" станет новшеством форума "Семья", который пройдет в Тюменском технопарке 14 мая с 10 до 15 часов.

О том, каким будет полюбившееся тюменским родителям событие, на своей странице во ВКонтакте написала организатор форума, руководитель семейного проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

Впервые в 2023 году организаторы дополняют традиционную секцию "Семья и государство" образовательной площадкой "Юридическая гостиная" — о семейном законодательстве, юридическом сопровождении жизни семьи.

"Семья постепенно обрастает не только традициями, но и совместным имуществом, бизнесом, кредитами. Чем внимательнее мы будем подходить к вопросу правильного оформления "бумажек", тем проще и спокойнее будет наша жизнь. Думаю каждый из нас знает множество историй о том, как неподписанный вовремя документ, непрочитанный полностью договор, договоренности на словах приводили к печальным, а порой катастрофическим последствиям", — рассказала Елена Кашкарова.

В частности, посетители узнают подробности о новом едином пособии, заключения социального контракта и возможностях использования материнского капитала. С графиком выступлений экспертов можно ознакомиться по ссылке.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.