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Высаживать деревья в рамках акции "Сад Памяти" начнут в Тюменской области 20 мая

Общество, 18:07 12 мая 2023

из Telegram-канала UrFO_INFO | Фото: из Telegram-канала UrFO_INFO

Первые высадки деревьев в рамках Всероссийской акции "Сад Памяти" в Тюменской области планируют начать 20 мая, сообщает Telegram-канал UrFO_INFO.

Масштаб мероприятий также будет зависеть от текущей пожароопасной обстановки в регионе.

Акция пройдет и в других регионах Уральского федерального округа. Цель акции – высадить 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

12 мая акция "Сад памяти" стартовала в Челябинской области. Саженцы молодых деревьев высадили в городском бору регионального центра.

В северных регионах УФО к высадке деревьев приступят после 25 мая. В Югре местом проведения акции станут Самаровское и Троицкое лесничества. На Ямале первые посадки начнутся с 26 мая в Надымском лесничестве, в городе Тарко-Сале и в Шурышкарском районе.

Принять участие в акции может каждый. Вся справочная информация указана на сайте садпамяти2023.

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# деревья , сад Памяти

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