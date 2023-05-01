Тюменские эксперты рассказали про трудоустройство подростков

| Фото: t.me/myvmeste72 | Фото: t.me/myvmeste72

Про трудоустройство подростков – где, кем и сколько можно им работать в каникулы, рассказали эксперты из Тюмени. Школьники и студенты колледжей смогут подрабатывать курьерами, официантами, промоутерами. Выбор ограничен только наличием вакансий в городе и условиями труда. По закону подростки не могут работать на предприятиях с вредными или опасными условиями.

Подписывать трудовой договор самостоятельно разрешается только с 16 лет. До этого нужно согласие родителей и органов опеки. Но есть ряд преимуществ – для них не действует испытательный срок, командировки, сверхурочная работа, как и ночные смены.

При этом, неделю подростки от 16 до 18 лет, которые уже окончили учебу, могут работать не более 35 часов. При совмещении с обучением – 17,5 часов. В каникулы норма для 16-летних - 24 часа, а в период учебы – 12, пишет "Тюменская область сегодня".