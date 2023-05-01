Герой России Рустам Сайфуллин провел встречу в родной школе в Вагайском районе
Герой России Рустам Сайфуллин провел встречу в родной сельской школе Вагайского района. Он рассказал ученикам, что включают в себя патриотизм, героизм, честь, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Во время встречи ребята с интересом слушали о боевом опыте, солдатском быте и жизни на передовой. Также пообщаться с Рустамом Сайфуллиным пришли его первая учительница и одноклассники.
Напомним, Рустам Сайфуллин является уроженцем с. Вагай. За проявленный героизм и отвагу во время выполнения боевых задач был удостоен Звезды Героя Российской Федерации, которую ему вручил министр обороны Сергей Шойгу.