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Герой России Рустам Сайфуллин провел встречу в родной школе в Вагайском районе

Общество, 16:02 13 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Герой России Рустам Сайфуллин провел встречу в родной сельской школе Вагайского района. Он рассказал ученикам, что включают в себя патриотизм, героизм, честь, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Во время встречи ребята с интересом слушали о боевом опыте, солдатском быте и жизни на передовой. Также пообщаться с Рустамом Сайфуллиным пришли его первая учительница и одноклассники.

ИИЦ “Сельский труженик” | Фото: ИИЦ “Сельский труженик”

Напомним, Рустам Сайфуллин является уроженцем с. Вагай. За проявленный героизм и отвагу во время выполнения боевых задач был удостоен Звезды Героя Российской Федерации, которую ему вручил министр обороны Сергей Шойгу.

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# Вагайский район , Герой России , школьники

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