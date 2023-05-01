Тюменским дачникам посоветовали, когда и как посеять свеклу и морковь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Активный посев различных культур на подготовленные гряды наступает в середине мая для дачников Тюменской области.

Как рассказала эксперт Союза садоводов России в Тюменской области Нина Щербакова, свеклу нужно сеять в хорошо прогретый грунт, чтобы получить качественный урожай. При этом, она довольно холодостойкая культура и переносит небольшие заморозки до –2 градусов. "Скороспелые сорта свёклы можно посадить даже во второй половине июня — вы успеете собрать урожай в сентябре. Бордовый овощ любит тепло и свет, поэтому для её выращивания найдите самый солнечный участок", - отметила специалист и добавила, что на каждый квадратный метр грядки нужно внести 3 кг компоста или перепревшего навоза, 500 г древесной золы, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г аммиачной селитры. После этого нужно перекопать грунт на штык лопаты и разровнять поверхность граблями.

"Морковь на ленте или в гранулах следует сеять в хорошо увлажненный грунт и накрыть укрывным материалом до первых всходов", - посоветовала Нина Щербакова.

Благоприятными для посадки в мае эксперт назвала дни: 22-24; 27-29 мая. 18-20 мая сеять культуры не рекомендуется, передает издание "Тюменская область сегодня".