Тюменские спектакли покажут на фестивале в Екатеринбурге

| Фото: Молодежный театральный центр «Космос» | Фото: Молодежный театральный центр «Космос»

Тюменские спектакль-вербатим "Моя комната" и спектакль-перформанс "Старик и море" покажут на фестивале "Особый взгляд. Регионы" на площадке "Ельцин Центра" в Екатеринбурге 18 и 19 мая.

Эти постановки созданы при поддержке тюменского Молодежного театрального центра "Космос".

"Моя комната" — спектакль-вербатим для одного зрителя от арт-группы KREATORZ - Тали Горевой и Камиллы Генераловой. Во время действия наблюдатель становится соучастником — "попадает в гости" к реальным людям с диагностированными ментальными расстройствами. Знакомится с историями и погружается в их внутренний мир.

"Старик и море" — исследование старости через пластику. Зритель услышит рассказы пожилых людей: они поделятся своими чувствами. Актеры спектакля проживают на сцене эти эмоции в пластике. Автор постановки - Наталья Булатова. Режиссер — Дмитрий Соболев. Проект создан в рамках арт-резиденции "Архивация нас", кураторы — Александрина Шаклеева и Ринат Ташимов, пишет КП-Тюмень.

"Мы рады, что эти спектакли отметили на фестивале "Особый взгляд", созданном для поддержки социально незащищенных групп. Участие в таких событиях показывает, что "Космос" и его сообщества создают не только качественный, но и общественно значимый театральный продукт, который нужен самым разным людям, — поделилась и. о. руководителя "Космоса" Оксана Сысоева.

Отметим, II Форум-фестиваль "Особый взгляд. Регионы" представляет театральные и междисциплинарные практики социального искусства, созданные в Уральском федеральном округе. Кроме того, фестиваль включает образовательную программу, а также онлайн-показы.