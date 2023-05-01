На двух участках дорог в районе в Голышманово Тюменской области снимают изношенное дорожное покрытие

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7 км дорог областного значения капитально отремонтируют в 2023 году на территории Голышмановского городского округа.

Тендер на проведение работ выиграли местные дорожники. Строительно-ремонтные бригады одновременно трудятся на двух объектах: подъездах к деревням Боровлянке и Черемшанке от федеральной автодороги Тюмень - Омск. Об этом пишет "АиФ-Тюмень".

"Оба эти участка примерно одинаковые по протяжённости – чуть больше 3,5 километров. Сейчас наши специалисты снимают изношенное дорожное асфальтобетонное покрытие, в дальнейшем подготовят основание под новое полотно. Планируем усилить его двумя слоями щебня и асфальтобетон тоже уложим в два слоя. Это необходимо сделать, чтобы покрытие было прочнее и служило дольше. Здесь местность болотистая, поэтому без таких мер не обойтись", - уточнил заместитель директора ДРСУ-4 по Голышмановскому участку Евгений Шалабин.

Также он сообщил, что по условиям контракта, капремонт дорог на этих объектах должны завершить до 15 октября. Дорожно-строительные работы проводят в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".