В Тюменской области летом трудоустроят 16 тыс. подростков

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

16 тыс. подростков Тюменской области смогут трудоустроиться летом 2023 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Работодатели заключили 211 договоров на создание 4 тыс. 262 временных рабочих мест, в том числе 37 договоров на 517 рабочих мест во внебюджетном секторе экономики.

Заработная плата для подростков рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда, установленного в России, это 16 тыс. 242 рубля. Кроме того, работникам выплачивают материальную поддержку за счет средств службы занятости населения. Все выплаты начисляются с учетом районного коэффициента за фактически отработанное время.

Подростки могут помогать в организации и проведении областных и районных мероприятий, а также заниматься уборкой и благоустройством территорий.