В Голышмановском городском округе объявили пятый класс пожароопасности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Голышмановском городском округе фиксируется пятый класс пожароопасности 15 мая. Об этом сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Это чрезвычайная пожароопасность по шкале Нестерова, добавляют специалисты. Показатель горимости в Голышманово — 10189°.

Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Ишимском, Абатском, Ялуторовском, Викуловском, Сладковском районах.