В Голышмановском городском округе объявили пятый класс пожароопасности
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
В Голышмановском городском округе фиксируется пятый класс пожароопасности 15 мая. Об этом сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.
Это чрезвычайная пожароопасность по шкале Нестерова, добавляют специалисты. Показатель горимости в Голышманово — 10189°.
Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Ишимском, Абатском, Ялуторовском, Викуловском, Сладковском районах.