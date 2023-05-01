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В Голышмановском городском округе объявили пятый класс пожароопасности

Общество, 17:34 15 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Голышмановском городском округе фиксируется пятый класс пожароопасности 15 мая. Об этом сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Это чрезвычайная пожароопасность по шкале Нестерова, добавляют специалисты. Показатель горимости в Голышманово — 10189°.

Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Ишимском, Абатском, Ялуторовском, Викуловском, Сладковском районах.

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