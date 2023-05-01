29 тыс. 909 детей вакцинированы от клещевого энцефалита в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

99 тыс. 345 жителей Тюменской области вакцинированы и ревакцинированы против клещевого вирусного энцефалита по данным на 15 мая. Из них 69 тыс. 436 - это лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 29 тыс. 909 – дети до 14 лет.

Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита. Можно привиться по ускоренной схеме, состоящей из двух прививок. Через год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые три года.

Всем желающим привиться, необходимо обратиться в медучреждения по месту жительства либо в частные медицинские центры.