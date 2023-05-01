Тюменцам рассказали о садовых работах в мае

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Агрономы Россельхозцентра рекомендуют провести обязательные работы по уничтожению сорняков. Необходимо перекопать почву с оборотом пласта. Это снизит численность сорняков, улучшит доступ воздуха к корням, сохранит влагу, а также уменьшит численность вредителей, оставшихся в почве. Своевременно следует удалять сорняки из-под деревьев. На многих из них питаются паутинный клещ, личинки цикадок, гусеницы совок, лугового мотылька.

Клубника — многолетнее травянистое растение, требует ухода. Из кустика клубники нужно убрать все высохшие, подмерзшие и больные листья. При обработке оставляют только молодые здоровые зеленые листья, все остальное обрезается у самого основания при помощи секатора. Обязательно обрабатываем растения средствами защиты, чтобы исключить распространение вредителей и болезней по посадкам.

В мае томаты и перцы высаживают в теплицу. Рассаду перед высадкой на час можно погрузить в раствор фитоспорина-М или через три дня после высадки полить под корень. В теплой почве бактерии фитоспорина активизируются и начинают подавлять грибные и бактериальные болезни растений. К тому же фитоспорин повышает иммунитет растений и усиливает их рост.

Профилактические опрыскивания овощных растений фитоспорином проводят каждые 10-15 дней. Оптимальное расстояние между высаженными помидорами зависит от вида. Есть детерминантные томаты, низкорослые – для них 30-40 см. Есть индетерминантные – высокие, с неограниченной точкой роста – для них расстояние между рассадой уже будет 40-50 см.

В мае семена гороха, моркови, редиса, зелени уже можно сажать в грунт. В середине месяца наступает пора посадки лука-севка: его следует беречь от возвратных заморозков.

Обязательный атрибут майских дней - посадка картофеля. Земля уже достаточно прогрета, можно без опасения сажать клубни. Нельзя забывать об их предпосадочной обработке: это повысит урожай, снизит заболеваемость растений.

В цветнике следует прорыхлить землю. На розах и гортензиях уже тронулись в рост почки, значит, пора подрезать сухие, не перезимовавшие побеги.