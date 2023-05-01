  • 18 мая 202318.05.2023четверг
  • USD80,7642
    EUR87,5749
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

День общественных организаций с размахом отметят активисты "Движения первых" в Тюмени

Общество, 19:14 17 мая 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

День общественных организаций с размахом отметят участники регионального отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых" во Дворце творчества и спорта "Пионер" 18 мая, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В стенах "Пионера" соберутся 350 человек из 24 муниципалитетов области.

В 11 часов в концертном зале стартует торжественная встреча "Салют Пионерия! Салют Первые!", приуроченная к вековому юбилею образования тюменской пионерской организации. Гостями события станут 30 ветеранов пионерии и комсомола, а также участники "Движения первых". После церемонии чествования давние друзья смогут пообщаться в камерной обстановке единомышленников.

В 11 часов 30 миеут начнется гала-концерт регионального творческого фестиваля "Школьная весна". Юные артисты и творческие коллективы региона представят лучшие хореографические, вокальные, театрализованные и другие номера.

В 14 часов 30 минут стартует презентация лучших 15 проектов, победителей регионального марафона детских инициатив РДДМ "Движение первых". Будут представлены лучшие наработки, направленные на развитие окружающей среды и общества.

В завершении празднования во внутреннем дворе "Пионера" состоится флешмоб "Мы – вселенная", который символизирует единство активистов движения и готовность трудиться и развиваться во благо своей страны.

РДДМ "Движение первых" реализуется в рамках национального проекта "Образование".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Движение первых , молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 17.05.20235,3 млн рублей выплатил "Росгосстрах" клиентам в Тюменской области за уничтоженные пожаром дома
20:10 17.05.2023В пробах воздуха Тюмени не обнаружили превышения вредных веществ
19:14 17.05.2023День общественных организаций с размахом отметят активисты "Движения первых" в Тюмени
18:53 17.05.2023Республика Казахстан презентовала туристический потенциал в Тюменской области