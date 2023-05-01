День общественных организаций с размахом отметят активисты "Движения первых" в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

День общественных организаций с размахом отметят участники регионального отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых" во Дворце творчества и спорта "Пионер" 18 мая, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В стенах "Пионера" соберутся 350 человек из 24 муниципалитетов области.

В 11 часов в концертном зале стартует торжественная встреча "Салют Пионерия! Салют Первые!", приуроченная к вековому юбилею образования тюменской пионерской организации. Гостями события станут 30 ветеранов пионерии и комсомола, а также участники "Движения первых". После церемонии чествования давние друзья смогут пообщаться в камерной обстановке единомышленников.

В 11 часов 30 миеут начнется гала-концерт регионального творческого фестиваля "Школьная весна". Юные артисты и творческие коллективы региона представят лучшие хореографические, вокальные, театрализованные и другие номера.

В 14 часов 30 минут стартует презентация лучших 15 проектов, победителей регионального марафона детских инициатив РДДМ "Движение первых". Будут представлены лучшие наработки, направленные на развитие окружающей среды и общества.

В завершении празднования во внутреннем дворе "Пионера" состоится флешмоб "Мы – вселенная", который символизирует единство активистов движения и готовность трудиться и развиваться во благо своей страны.

РДДМ "Движение первых" реализуется в рамках национального проекта "Образование".