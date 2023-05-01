Тюменские общественники обсудили единую систему социально-медицинского сопровождения участников СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Общественная палата Тюменской области обсудила на заседании 17 мая создание в регионе единой системы социально-медицинского сопровождения участников специальной военной операции.

Как рассказала председатель комиссии по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты региона Джинна Лебедева, военнослужащие, которые получают отпуск или возвращаются домой после увольнения по состоянию здоровья, "подхвачены" всеми департаментами. В регионе разработаны программы, в соответствии с которыми ими занимаются.

"Департамент труда и занятости населения, например, выделил для них дополнительные рабочие места — проведено квотирование для инвалидов. Желающие могут переквалифицироваться, освоить новую профессию. Департамент здравоохранения занимается оказанием медицинской помощи. Пациентам никто не отказывает. Официально реабилитацией участников СВО занимаются военные госпитали. Но сейчас мы ожидаем изменение законодательства и тогда, возможно, данную реабилитацию позволят проводить и гражданским учреждениям. Думаю, наш регион к этому готов. Был создан координационный центр, куда вошли представители госпиталя ветеранов и лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель". Они будут координировать и направлять нуждающихся в реабилитации по разным медицинским учреждениям", — рассказала она.

В рамках большого заседания Общественной палаты 22 июня с участием губернатора Тюменской области Александра Моора, члены выступят с резолюцией, которая принята по круглому столу. На нем озвучат, необходимость четкой маршрутизации военнослужащих, возвращающихся домой, так как в каждом департаменте должны понимать, сколько людей вернулось на территорию региона, в какой помощи они нуждаются.

Помощь нужна не только самим военнослужащим, но и их семьям, детям, женам, отмечает Джинна Лебедева. Для этого региональный департамент здравоохранения откроет психологические кабинеты.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин