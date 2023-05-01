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Юный велосипедист попал под колеса автомобиля на улице Ватутина в Тюмени

Происшествия, 13:20 19 мая 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

9-летний велосипедист попал под колеса автомобиля Daewoo Matiz в Тюмени 19 мая. ДТП произошло на въезде во двор дома на ул. Ватутина, 16, сообщает областная Госавтоинспекция.

Водитель автомобиля пояснил, что ребенок на велосипеде резко выехал из-за киоска, ограничивающего обзор, поэтому он не успел затормозить. Мальчик получил ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям, что скорость движения транспортных средств в жилой зоне ограничена до 20 км/ч. Родителям необходимо ежедневно объяснять детям, почему опасно выезжать на велосипеде или самокате из-за преград, киосков, кустов, припаркованных во дворах автомобилей.

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# ГИБДД по Тюменской области , ДТП

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