Тюменские врачи помогли 73-летнему пациенту с переломом шейки бедра встать на ноги

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив)

73-летнему пациенту с переломом шейки бедра встать на ноги тюменские врачи в ОКБ №2. После падения с высоты собственного роста в течение двух дней он испытывал боли, но считал, что пройдет само и не стал сразу обращаться в больницу, сообщает пресс-служба медучреждения.

Когда боли усилились, появился явный отек, гематома и стало невозможно ходить, мужчина вызвал скорую помощь.

"В пожилом возрасте перелом шейки бедра – одна из распространенных опасностей, ведущих к печальным последствиям. Из-за хрупкости костей перелом возможен даже при падении с высоты собственного роста. Задача экстренной службы – как можно скорее подготовить пострадавших к оперативному вмешательству, учитывая возраст и сопутствующие заболевания. Если нет противопоказаний, с момента обращения готовим к операции, которую проводят в первые 48 часов после травмы", - пояснил старший врач-травматолог хирургического отделения №3 Виктор Самоловов.

Мужчине выполнили тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава. Виктор Самоловов провел операцию за полтора часа. Уже на следующий день пожилой тюменец вставал с постели, а еще через день - передвигался с помощью поддержки.

"Пациент выписан в удовлетворительном состоянии и сейчас проходит реабилитацию с дозированной нагрузкой, наблюдается у травматолога по месту жительства", - поделился врач.

В региональном травматолого-ортопедическом центре ОКБ № 2 работают 59 специалистов. За 2023 год они провели уже 121 операцию с диагнозом переломом шейки бедра.