Тюменский студент установит 13 водоматов с чистой питьевой водой в селах региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще 13 водоматов с чистой питьевой водой планирует установить студент ТюмГУ, индивидуальный предприниматель Дауржан Жанакулов в населенных пунктах Тюменской области в этом году. Два аппарата уже работают в Тюмени, а один размещен в селе Вагай Омутинского района.

"Почему именно в села? Потому что рынок еще свободный. И люди уже пришли к тому, что нужно пить качественную воду по доступной цене. Но покупать пять литров бутилированной воды в магазине за 60 рублей это довольно дорого", – поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" своим мнением тюменец.

Вендинговым бизнесом он занимается с 2021 года. Именно тогда был приобретен первый автомат, который установлен возле тюменского студенческого общежития. В феврале этого года Дауржан выиграл грант для молодых предпринимателей и расширил сеть.

"Ко мне подходили студенты, чтобы поблагодарить за такой аппарат. Говорили, что сейчас они могут набирать качественную воду здесь, а не покупать в магазине за 60 рублей. На моем объекте она стоит 25 рублей за пять литров", - отметил он.

В планах у Дауржана Жанакулова продавать воду с помощью автоматизированных систем во всех населенных пунктах Тюменской области. "Это моя сверхмиссия - обеспечить доступной чистой питьевой водой всех селян", - считает бизнесмен.

Напомним, индивидуальный предприниматель стал участником форума "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей". Он пришел на событие, чтобы получить новые знания.

Виктория Макарова