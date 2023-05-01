Форум "Российское предпринимательство 2023" вдохновил предпринимателей Тюмени на новые идеи и коллаборации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возможность послушать региональных и федеральных спикеров, узнать текущую ситуацию в сфере бизнеса и обменяться контактами друг с другом дал участникам форум "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей", который прошел в Тюмени 19 мая.

Руководитель салона красоты Лариса Липчинская приехала, чтобы послушать собственницу сети "Максим" Ларису Невидайло. "Мне понравилось ее лекция, было много полезной информации. При этом он держала такой большой зал в напряжении. Самое главное, что я вынесла из ее выступления, пожалуй, что система обратной связи очень важна. Меня вдохновило то, что рководитель сама отвечает на вопросы", - поделилась она.

Евгений Борисов занимается популяризацией инженерно-технического творчества среди детей. Он и его команда разработали в Тюмени свои наборы по робототехнике, которые продают по всей России. Тюменец пришел на форум с конкретной целью – пообщаться с федеральными спикерами после их выступления и договориться о сотрудничестве с другими компаниями.

"Обменялись контактами с представителями ВКонтакте, Яндекса, пообщались с брендами одежды для интеграции вселенной в наборы робототехники. Это интересное мероприятие с точки зрения полезных знакомств. Опять же нужно сказать, что форум для тех, кто не боится подойти и заявить о себе", - подчеркнул Евгений.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Владелицу агентства по маркетингу Дарью Кузьмину вдохновили спикеры на площадке "Интернет-коммерция: продаем тюменское": "Узнала несколько порталов, через которых можно продвигать местных мастеров. Подумала, можно же вместе с людьми, кто занимается хенд-мейдом, делать корпоративные подарки. Планирую в будущем продвигать эту тему, чтобы была взаимная выгода, как для предпринимателей, так и мастеров".

Индивидуальный предприниматель Дауржан Жанакулов добавил, что к интересным знакомствам на форуме добавляются и новые знания. По его словам, всегда интересно послушать, что говорят власти города, федеральные эксперты и какая сейчас атмосфера в экономике России.

"Ты находишься в своем городе и редко обращаешь внимание на то, что происходит в стране. А здесь можно узнать об этом из первых рук, задать какие-то вопросы напрямую компаниям. Это здорово", - пояснил участник.

Напомним, в форуме "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей" принимали участие более 2 тыс. предпринимателей из 12 регионов и Донбасса. В течение дня в ДК "Нефтяник" работали восемь экспертных площадок. В числе спикеров - глава Роспортебнадзора Анна Попова, полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, президент "Опоры России" Александр Калинин.

Виктория Макарова