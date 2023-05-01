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Улицу Пролетарскую в Тюмени отремонтировали на 70 %

Экономика, 12:47 22 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 13 тыс. кв. метров старого дорожного полотна на ул. Пролетарской в Тюмени отфрезеровали дорожники. Сейчас здесь ведутся работы по замене бордюрного камня, а также его понижению на пешеходных переходах, сообщает администрация города.

Началось обустройство и остановочных карманов, разбор покрытия на съездах и устройство на них песчаного и щебеночного оснований. Выполняется частичный ремонт тротуаров там, где есть трещины и просадки. Ведется замена смотровых и дождеприемных колодцев.

Работы на объекте ведутся круглосуточно. Так, например, за минувшие выходные специалисты подрядной организации на участке от ул. Полевой до ул. Военной уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия из уплотненной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси площадью более 12 тыс. кв. метров. Готовность объекта на сегодняшний день составляет более 70 %.

В 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать около 6 км автомобильных дорог.

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# ремонт дорог

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