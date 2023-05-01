Второй за сутки пожар на улице Холодильной ликвидировали в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

200 кв. метров составила площадь пожара, произошедшего на ул. Холодильной, 22 в Тюмени днем 22 мая. Огнеборцы уже потушили пламя, охватившее хозяйственные постройки.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

"В настоящий момент пожар ликвидирован. Ориентировочная площадь составляет 200 квадратных метров", — сказал он.

Сообщение о возгорании хозяйственных построек на ул. Холодильная, 22 поступило в 12 часов 14 минут.

Напомним, вечером 21 мая на ул. Холодильной горел двухэтажный нежилой дом № 26. Предварительная причина происшествия — занесение открытого источника огня.

Инна Пахомова