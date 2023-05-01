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На улице Холодильной в Тюмени загорелся нежилой дом

Происшествия, 20:11 21 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожар в нежилом доме на ул. Холодильной, 26 произошел в Тюмени 22 мая. На месте работают пожарные.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, сообщение о пожаре в нежилом доме и хозяйственной постройке поступило в 19 часов 35 минут.

"На месте пожара работают 17 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Задействовано пять единиц техники", – добавил он.

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Столб дыма заметен в разных частях города.

Видео ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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