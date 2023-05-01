Специалисты рассказали, как определить расстояние до грозы

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Гром и молния вызывают почти мистический интерес даже у современного человека. С древних времён люди пытаются понять сущность этого явления. Но, к сожалению, этот природный феномен до сих пор остается непостижимым.

Если весной основная причина возгораний в лесу, по словам начальника управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгения Писаревского человеческий фактор, то с наступлением лета этот список причин пополняют природные явления – грозы.

Контроль над ударами молний поможет любому человеку оперативно определить расстояние грозы от вашего местонахождения. Просто считайте секунды между молнией и громом. Затем разделите количество секунд на три, и вы вычислили расстояние до грозы в километрах. Например, 12 секунд проходит между молнией и громом — 12 секунд, деленные на 3, равны 4 — это значит, что гроза находится на расстоянии 4 километров.

Как правило, при первых признаках грозы нужно как можно быстрее найти укрытие, так как молния может пройти много километров. Таким образом, опасность существует еще до того, как гроза окажется в непосредственной близости. Самое безопасное место, где можно спрятаться во время грозы — в доме или транспортном средстве. Если во время грозы вы находитесь на открытом воздухе, держитесь подальше от деревьев, холмов, озёр и рек. Лучше всего оставаться на ногах. Таким образом, в случае удара в непосредственной близости вы предлагаете самую маленькую поверхность для удара молнии и предотвращения протекания больших напряжений по вашему телу.

Для оперативного реагирования соответствующих служб на риски возникновения лесных пожаров от гроз, регионы могут ориентироваться на данные грозопеленгации. Эта функция интегрирована в информационную систему ИСДМ-Рослесхоз и будет полезна всем дачникам, которые хотели бы знать, где в настоящее время находится молния? Или просто выяснить, не пострадаете ли вы от грозы в ближайшее время?

"В ИСДМ-Рослесхоз есть раздел, где можно отслеживать отрицательные и положительные молниевые разряды. Положительные молниевые разряды указывают на высокую вероятность возникновения лесных пожаров от гроз, а отрицательные, соответственно, на низкую", - пояснил Евгений Писаревский.

Отслеживать грозовую активность могут не только специалисты лесного хозяйства, но и пользователи, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг.