Библиотека – место встречи людей разного возраста и интересов, считает Ольга Адамович

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Библиотека – место пересечения разновозрастных потоков людей и разных интересов. Посетители современной библиотеки могут удовлетворить в ней любые свои запросы, сообщила в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева Ольга Адамович по итогам экскурсии по учреждению.

"В библиотеке есть большая коллекция винила, в отдельной кабинке через наушники можно послушать музыку 70-80 годов. Фильмы можно посмотреть в индивидуальной кабине, в мультимедийном кресле. В фонде есть различные мультфильмы, фильмы краеведческие, фильмы Тюменского музейно-просветительского объединения. Наша библиотека пережила серьезную трансформацию за 100 лет существования. И это тенденция общемировая", - считает Адамович.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Многие тюменцы приходят в ТОНБ ради бесплатного интернета. Некоторые посещают ее для написания научных работ, проверки их на антиплагиат. А для кого-то библиотека – место, где в тишине можно почитать любимую книгу или найти ту, которую долго искал. Оперативно, всего за 10 минут, ее доставят по месту назначения, в один из залов библиотеки.

"Весь книжный фонд обработан радиочастотными метками. Информация на метку записана и состыкована с электронным каталогом. Читатель приходит в библиотеку, заходит на электронный каталог, заказывает ее, указывает, куда он хочет ее получить, отправляет заказ. Есть автоматизированные рабочие места сотрудников, на каждом стеллаже есть цифры – инвентарные номера фонда. Читатель получает нужную книгу максимум за 10 минут, а до реконструкции здания на это уходило гораздо больше времени", - рассказала директор учреждения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кстати, всего в фонде ТОНБ находится 2 млн 600 тыс. единиц хранения, в том числе 600 тыс. – книги.

Уникальность тюменской библиотеки – доступ к Национальной электронной библиотеке "Свет". По словам Ольги Адамович, в данном ресурсе представлены источники мировой литературы высокого уровня, которые совершенно бесплатно можно скачать, читать, использовать в качестве ресурса в школьной программе.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ТОНБ есть коллекция печатных патентов, которые хранятся в специальных боксах. Она также представлена в электронном виде, начиная с 1923 года.

"Ни одно учреждение области таким богатством не располагает. Изобретатели, рационализаторы, студенты, которые занимаются техническими разработками, приходят для этого в библиотеку", - заметила Адамович.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего более 500 тыс. посетителей в год регистрируют в ТОНБ. Участниками Всероссийской акции "Библионочь" становятся примерно 3 тыс. горожан.

Подробная афиша библиотечной ночи 2023 года с 50 мероприятиями представлена на сайте.

Анжела Лебедева