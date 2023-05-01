Книгу о Сибири глазами Ермака представят на Красной площади в Москве

| Фото: группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте

Книги тюменских историков, посвященные Сибири глазами Ермака и путешественнику Джону Беллу, презентуют на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве 2 июня.

Доктор исторических наук, профессор Сергей Кондратьев представит издание "Джон Белл. Путешествия из Санкт Петербурга по России в различные части света". Это первый уникальный полный перевод с английского языка произведения Джона Белла XVIII века со вступительной статьей и комментарием, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Народную энциклопедию "Ермак" представят редактор, кандидат исторических наук Геннадий Зайцев и автор статей, кандидат юридических наук Валерий Степанченко. Издание приурочено к 440-летию Сибирского казачьего войска, которое появилось в результате похода дружины казаков под предводительством Ермака в Сибирь.