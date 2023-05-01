  • 31 мая 202331.05.2023среда
  • USD80,6872
    EUR86,5119
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер восточный

Книгу о Сибири глазами Ермака представят на Красной площади в Москве

Общество, 08:49 31 мая 2023

группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте

Книги тюменских историков, посвященные Сибири глазами Ермака и путешественнику Джону Беллу, презентуют на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве 2 июня.

Доктор исторических наук, профессор Сергей Кондратьев представит издание "Джон Белл. Путешествия из Санкт Петербурга по России в различные части света". Это первый уникальный полный перевод с английского языка произведения Джона Белла XVIII века со вступительной статьей и комментарием, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Народную энциклопедию "Ермак" представят редактор, кандидат исторических наук Геннадий Зайцев и автор статей, кандидат юридических наук Валерий Степанченко. Издание приурочено к 440-летию Сибирского казачьего войска, которое появилось в результате похода дружины казаков под предводительством Ермака в Сибирь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# история , книги , презентация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:51 31.05.2023В Тюменском районе 52 школьных оздоровительных лагеря откроют 7 июня
10:18 31.05.2023Гастрономическая выставка и кинопоказ пройдут в день латиноамериканской культуры в Тюмени
10:07 31.05.2023В районах Тюменской области пройдут ярмарки вакансий для подростков
09:56 31.05.2023Участниками конкурса "Памятники Тюмени" стали более 2 тыс. человек