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Одежду, книжки и игрушки советских времен представят на выставке в Ялуторовске

Общество, 09:40 30 мая 2023

пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Жителей и гостей Ялуторовска приглашают на открытие выставки "Наше счастливое детство", которое пройдет в краеведческом музее 1 июня. Она посвящена времени, когда бабушки и дедушки нынешнего поколения были детьми, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

На выставке представят всевозможные игры для детей, книжки, а также игрушки 1970-1990-х гг. Также гости мероприятия смогут увидеть одежду советских времен: рубашки, шортики, сандалии. Большую часть экспонатов предоставила жительница с. Ивановка Ялуторовского района Надежда Пунегова.

Выставка будет работать всё лето, каждый день со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов. Стоимость билета: детский - 80 руб., взрослый - 150 руб.

Возрастное ограничение 0+

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# выставка , День защиты детей , Ялуторовск

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