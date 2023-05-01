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Участниками конкурса "Памятники Тюмени" стали более 2 тыс. человек

Общество, 09:56 31 мая 2023

группа "ТЕКУТЬЕВка | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "ТЕКУТЬЕВка | Тюмень" ВКонтакте

Свыше 2 тыс. человек приняли участие в XII городском краеведческом конкурсе "Памятники Тюмени". Награждение победителей и лауреатов пройдет на пешеходной улице Дзержинского 1 июня в 17 часов 30 минут.

Конкурсанты в возрасте от 10 до 14 лет, отвечая на вопросы, фотографировались на фоне памятников исторического и культурного наследия, связанных с именем купца Подаруева. Участники в возрасте от 15 до 17 лет снимали видеосюжеты о понравившихся им объектах истории и культуры, а те, кто старше 18 лет, рассуждали на тему туристического потенциала исторического центра города.

В 2023 году праздник "Дни исторического и культурного наследия" и конкурс "Памятники Тюмени" были посвящены 200-летию со дня рождения выдающегося тюменского купца, мецената, благотворителя, городского головы, потомственного почетного гражданина Прокопия Подаруева.

На закрытии праздника покажут лучшие работы участников, выступят тюменские артисты, каждый желающий сможет сделать фото на память с купеческой четой. Вход свободный.

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