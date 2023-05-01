Двух человек, упавших в Туру, ищут тюменские водолазы

| Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования | Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования

Водолазы ищут двух человек, которые, по словам очевидцев, упали с моста по улице Челюскинцев в реку в Тюмени 30 мая.

Как рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, сообщение о том, что с моста по ул. Челюскинцев в Туру упали два человека, поступило в 7 часов 9 минут. На место вызова прибыли сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования и инспекторы ГИМС.

"Людей не обнаружили. Сейчас на месте работает водолазная группа ТОСЭР", — рассказал Александр Зубарев.

Инна Пахомова