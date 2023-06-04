В Тюмени снимут автобиографический короткий метр о неизлечимой болезни позвоночника

| Фото: группа "ТМКО «Тюменская кинокомпания «REC72»" во ВКонтакте (архив) | Фото: группа "ТМКО «Тюменская кинокомпания «REC72»" во ВКонтакте (архив)

Короткий метр "Феникс" о неизлечимой болезни позвоночника снимет в Тюмени Роман Соболев. По сюжету, перспективному спортсмену и тренеру ставят диагноз "болезнь Бехтерева". Главному герою предстоит принять новую жизнь без спорта и снова найти себя.

"История автобиографичная, я прошел через все стадии принятия диагноза, и надеюсь, что это кому-то поможет легче пережить такой момент в жизни. Наверное, это и есть сверхзадача ленты", – поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" автор сценария и режиссёр проекта Роман Соболев.

Сейчас проект находится на стадии подготовки. Проходят кастинги, читки сценария, репетиции, разведение сцен, ставятся задачи для актеров и съемочной группы. Снимутся в короткометражке ребята из тюменских театров и киношкол.

Съемки стартуют 20 июня. Фильм будет доступен ближе к концу года в свободном доступе во ВКонтакте и на других ресурсах. Также осенью организуют показ для всех желающих на большом экране.

За актуальной информацией о съемке короткометражки можно следить на странице автора по ссылке.

Напомним, Роман победил в конкурсе сценариев "В полях". За каждым призером закрепили кураторов: операторов, режиссеров, продюсеров.

Виктория Макарова