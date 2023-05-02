Тюменцы создадут пять коротких метров о спортсменах, олигархе и механике благодаря проекту "В полях"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять тюменцев победили в конкурсе сценариев в рамках проекта "В полях". Всего было подано 35 заявок, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель инициативы Марина Климович.

Работы оценивали и выбирали член Гильдии продюсеров России Алеся Пантелеева, московский сценарист и режиссер Андрей Лукьянов, редактор сценарной премии "Слово" им. В.Черныха Анна Хадалаева. Жюри, по словам Марины Климович, отметило, что помогать молодым кинематографистам – это их обязанность, а также нужно взращивать новое поколение.

Следующий этап проекта — реализация сценариев-победителей. Съемки стартуют летом. Так, жителям покажут пилот 8-серийного сериала в жанре драмеди "Лучший город Земли" от автора Анны Кушнир. По сюжету олигарх теряет свой бизнес из-за предательства давнего партнера. Он сбегает из Москвы в Тюмень, чтобы построить медвежью ферму, начать новую жизнь и проститься со своим прошлым.

Тюменцу Алексею Южакову помогут создать короткий метр "Возврат". Это история о механике с 35-летним стажем Олеге Михайловиче. По его мнению, всё и всех в жизни можно починить или переделать, ведь люди, как и вещи очень просты. Однако его жизнь резко меняется с приходом зятя, который утверждает, что дочь Олега Михайловича неисправна и просит "оформить возврат".

Роман Соболев победил с короткометражкой "Феникс", где перспективному спортсмену и тренеру ставят диагноз "болезнь Бехтерева". Это неизлечимая болезнь позвоночника. Теперь ему нужно принять новую жизнь без спорта и снова найти себя.

Четвертый призер – Анна Шанина. Ее короткий метр "Нелишние слова" о молодом человеке, который не выходит из дома и ни с кем не разговаривает уже год, влюбляется в девушку с соседнего балкона. Ему нужно преодолеть свой страх перед общением и снова научиться говорить, чтобы завоевать ее сердце.

"Второй шанс" от Аниты Климук про бывшего боксера, получившего травму. Мужчина потерял невесту и начал пить. Однажды он встречает мальчика-беспризорника, помогает парню избавиться от хулиганов и впоследствии становится его тренером.

За каждым победителем закрепят кураторов: операторов, режиссеров, продюсеров. Сценарист-победитель может заниматься съемками со своей командой, войти в команду-участника проекта или совсем отказаться от дальнейшего взаимодействия, но только при условии упоминания автора или команды.

Открытый показ всех работ пройдет на большом экране осенью.

За подробностями можно следить в группе "Тюменское кино" во ВКонтакте.

Напомним, проект по созданию короткометражных фильмов поддержали эксперты грантового конкурса от "Росмолодежи". На инициативу выделили 430 тыс. рублей.

Виктория Макарова