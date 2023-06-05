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Лучшим в России признан медиацентр "Движение первых" Тюменской области

Общество, 18:51 05 июня 2023

https://t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: https://t.me/operativnyishtabtyumen

Медиацентр "Движение первых" Тюменской области признан лучшим в России. Он стал победителем проекта "МедиаПритяжение" в номинации "Лучший региональный медиацентр продвинутого уровня", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Представителей пресс-центра регионального отделения Российского движения детей и молодежи наградили на Всероссийском форуме "МедиаДвиж" в Москве.

"На конкурсе оценивались количество публикаций, видеороликов, клипов, репостов с федеральных групп и многие другие параметры. Мы представили тематическое сообщество "Медиаволна РДДМ". Система работы медиацентра, выстроенная еще при РДШ, оказалась эффективной и в "Движении первых", - рассказал региональный куратор информационно-медийного направления Российского движения школьников Владислав Мухин.

Костяк медиацентра — 14 молодых людей из Тюмени, Ишима, Ишимского, Вагайского и Казанского районов.

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