В Ембаево застройщик сдает дом с большими окнами и террасами на первом этаже

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Первый четырехэтажный дом с большими окнами и террасами на первом этаже построила компания "ЭКО-город" в с. Ембаево Тюменского района. Застройщик получил заключение о соответствии объекта проектной документации, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Застройщик позаботился о семьях с детьми. В местах общего пользования предусмотрены помещения для хранения колясок. Вход в подъезд выполнен на уровне земли. Это детали, которые добавляют комфорта будущим жителям", - поделилась инспектор управления Госстройнадзора по Тюменской области Нэлли Давыдова.

Отметим, что также здесь закрытый двор и видеонаблюдение. Они обеспечивают безопасность и исключают попадание на территорию посторонних.