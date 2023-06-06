Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области ниже эпидпорога на 14,4 %
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Снижение числа случаев ОРВИ и гриппа по сравнению с предыдущей неделей отмечается в Тюменской области с 29 мая по 4 июня. Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, заболеваемость ниже эпидемического порога на 14,4 %.
По данным мониторинга, острые респираторные инфекции были вызваны вирусами негриппозной этиологии.
Также жители Тюменской области стали реже болеть новой коронавирусной инфекцией. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 20%, зарегистрировано 197 случаев COVID-19.
Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.