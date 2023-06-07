40 активистов Упоровского района очистили от мусора берега местных водоемов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 40 инициативных жителей сел и деревень Упоровского района приняли участие в акции по очистке берегов от мусора "Вода России" в мае 2023 года. В мероприятии приняли участие Емуртлинское, Крашенининское и Нижнеманайское сельские поселения, сообщает пресс-служба администрации района.

В Емуртлинском с. п. очистили от пластика, стекла и бытовых отходов берег и прилегающую территорию водоема в д. Кашаир. В Нижнеманайском поселении прибрали прибрежную территорию о. Барановское в д. Тополевка, а в Крашенининском поселении активисты навели порядок на берегу р. Емуртла у Поклонного креста на месте монастыря "Коврижка".

Глава Крашенининского с. п. Ирина Пантелеева сама активно участвует во всех мероприятиях, проводимых на территории. "Акция "Вода России" - очень важное и полезное дело, и прежде всего - это забота о сохранности воды, как одном из важнейших природных ресурсов. Благодаря акции у наших жителей воспитывается любовь к природе, прививается бережное отношение к ней, умение чувствовать красоту родного края и патриотизм", - сказала Ирина Пантелеева.