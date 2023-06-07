В Тюменской области выявили четыре контрафактных ветеринарных препарата

| Фото: управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Четыре контрафактных ветеринарных препарата обнаружены в Тюменской области. Их продажа приостановлена. В образцах выявили несоответствие требованиям качества, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Вакцины "АвиПро®ИББ Экстрим", серии F0517А, производства "Lohmann Animal Health GmbH", "Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней", второй серии со сроком годности 09.2024 г. ООО "ВЕТБИОХИМ". Препарат против стресса котов и собак "Анотен", серия V130223, годен до 02.2025 г., от ООО "НПФ" МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ". И капли от ушного клеща "Амитразин®", серия 310323 годен до 03.2025г. ООО "ТОП-ВЕТ".

При обнаружении этих и других лекарств, оборот которых приостановлен, можно сообщить в управление Россельхознадзора по телефону 43-97-82 или на электронную почту ufs-vetnadzor72@mail.ru.