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Владимир Якушев: мы заинтересованы в развитии перспективных проектов с Республикой Беларусь

Экономика, 19:01 07 июня 2023

сайт полпреда президента РФ в УФО | Фото: сайт полпреда президента РФ в УФО

Сотрудничество России с Республикой Беларусь успешно развивается. Товарооборот между странами показывает уверенный рост. В 2022 году он вырос на 12% и достиг 43,4 млрд долларов.

Об этом заявил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на встрече с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергеем Чичуком.

Якушев отметил, что белорусские партнеры в качестве экспортеров успешно заняли ниши российского рынка, которые освободились после ухода ряда иностранных компаний. Речь о таких отраслях, как пищевая и легкая промышленность.

"Важно не останавливаться на достигнутом. Мы заинтересованы в развитии перспективных проектов и в других отраслях: в фармацевтике, сельхозмашиностроении, танкостроении и микроэлектронике, химической промышленности и других", — сообщил полпред.

Сергей Чичук также выразил заинтересованность в сотрудничестве между регионами Беларуси и России, в частности, с субъектами Уральского федерального округа. Одним из наиболее успешных направлений развития стали промышленная кооперация, энергетика, сельское хозяйство.

В этом году Республика Беларусь выступает страной-партнером на международной промышленной выставке ИННОПРОМ – 2023, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

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# Владимир Якушев , Республика Беларусь

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