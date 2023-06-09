  • 9 июня 20239.06.2023пятница
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер северо-западный

В Тобольске создают визуализацию Музея речного флота

Общество, 12:47 09 июня 2023

vk.com/anastasia_ionina | Фото: vk.com/anastasia_ionina

Сбор вещей, фотографий и других предметов, связанных с речным флотом, продолжается в Тобольске для создания экспозиции нового музея в пос. Сумкино. Приносить их можно в Дом культуры "Водник" с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, и в субботу с 10 до 17 часов, написала директор департамента культуры и туризма Тобольска Анастасия Ионина в своих соцсетях.

"Первым этапом разработки концепции Музея речного флота станет визуальное решение экспозиции, которая расположится в Доме культуры "Водник". Далее мы займёмся разработкой визуализации территории у Дома культуры, где установят речные суда "Ракета", "Метеор" и "Заря"", - рассказала она.

Музей станет одним из объектов туристического показа, будет использоваться для досуга школьников и студентов, для образовательной деятельности внутри посёлка. История Сумкино и большая работа жителей посёлка в речном флоте должна сохраняться и передаваться следующим поколениям, в этом и поможет новый музей, уверена Анастасия Ионина.

Визуальную концепцию Музея речного флота обсудят с жителями посёлка Сумкино.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# культура , музей , речной флот , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 09.06.2023Тюменская судовладелица рассказала, зачем сваты барышень на грецкий орех сажали
12:58 09.06.2023В Тюмени участников велоэкскурсий знакомят с историей города и знаковыми объектами
12:47 09.06.2023В Тобольске создают визуализацию Музея речного флота
12:14 09.06.2023Тюменцам напомнили, что следующая рабочая неделя будет четырехдневной