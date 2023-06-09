В Тобольске создают визуализацию Музея речного флота

| Фото: vk.com/anastasia_ionina | Фото: vk.com/anastasia_ionina

Сбор вещей, фотографий и других предметов, связанных с речным флотом, продолжается в Тобольске для создания экспозиции нового музея в пос. Сумкино. Приносить их можно в Дом культуры "Водник" с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, и в субботу с 10 до 17 часов, написала директор департамента культуры и туризма Тобольска Анастасия Ионина в своих соцсетях.

"Первым этапом разработки концепции Музея речного флота станет визуальное решение экспозиции, которая расположится в Доме культуры "Водник". Далее мы займёмся разработкой визуализации территории у Дома культуры, где установят речные суда "Ракета", "Метеор" и "Заря"", - рассказала она.

Музей станет одним из объектов туристического показа, будет использоваться для досуга школьников и студентов, для образовательной деятельности внутри посёлка. История Сумкино и большая работа жителей посёлка в речном флоте должна сохраняться и передаваться следующим поколениям, в этом и поможет новый музей, уверена Анастасия Ионина.

Визуальную концепцию Музея речного флота обсудят с жителями посёлка Сумкино.