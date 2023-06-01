Спектакль -вербатим для одного зрителя покажут тюменцы в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакли тюменского молодежного театрального центра "Космоса" увидят в арт-резиденции "Поле" в Тобольске с 28 июля по 12 августа. Тюменская арт-группы KREATORZ покажет спектакли "Аэлита. Инвентаризация" и "Моя комната" в рамках образовательной программы.

В постановке "Аэлита.Инвентаризация" зрители услышат историю героини не только от первого лица, но и от матери и дочерей. На спектакле можно выпить кофе, попробовать тыквенные семечки, прочитать блокнот, созданный самой Аэлитой.

"Моя комната" — это спектакль-вербатим для одного зрителя, который попадает в гости к реальным людям с диагностированными ментальными расстройствами: слушает их истории и погружается во внутренний мир этих людей.

Проект "Поле" — это арт-резиденция на территории исторических мест Тобольска. Ее цель - изучение истории столицы Сибирской губернии театральными методиками, пишет КП-Тюмень