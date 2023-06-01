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В Богандинском подросток взял без спроса ключи от Volkswagen и попал в ДТП

Происшествия, 17:38 14 июня 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

15-летний подросток без права управления транспортом и навыков вождения попал в ДТП в п. Богандинский. Юноша без спроса взял ключи от Volkswagen и поехал по улицам поселка, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

В результате молодой человек повредил машину и забор. Автомобиль передали маме подростка, информация о нарушении правил дорожного движения и езде без прав передана в подразделение по делам несовершеннолетних.

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