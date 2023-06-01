На племенном репродукторе индейки в Тюменской области будут производить в год 12 млн яиц

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Последние площадки по производству инкубированного яйца индейки планируется открыть летом 2023 года в Исетском районе, где строится племенной репродуктор индейки второго порядка.

Об этом сообщил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, комментируя итоги очередного заседания комитета.

"Это позволит обеспечить более 30% всей потребности в данном виде продукта в РФ, - подчеркнул он. - На племенном репродукторе планируется производить и реализовывать до 12 миллионов штук инкубационного яйца в год".