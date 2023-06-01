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Владимир Якушев поздравил медиков с профессиональным праздником

Общество, 13:00 18 июня 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Развитие и совершенствование системы здравоохранения – одно из ключевых направлений работы в регионах УФО. Субъекты округа успешно реализуют нацпроект "Здравоохранение". Строятся и ремонтируются больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты.

Об этом сказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя медработников с профессиональным праздником.

"Но главной движущей силой здравоохранения были и остаются медицинские работники: врачи, медсестры, фельдшеры и санитары, лаборанты, руководители клиник и учреждений – все, кто посвятил свою жизнь заботе о здоровье пациентов", - отметил он.

Медики Уральского федерального округа спасают раненых в зоне проведения специальной военной операции. Помогают нуждающимся в сложной реабилитации. Лечат жителей новых регионов, которые годами не имели доступа к квалифицированной медицинской помощи.

Владимир Якушев поблагодарил медицинских работников за неутомимый и благородный труд, высокий профессионализм и самоотдачу, любовь к людям, преданность своей профессии.

"Желаю всем медикам Уральского федерального округа крепкого здоровья, счастья, мира и добра, удовлетворения от результатов работы и новых профессиональных успехов и достижений", - добавил он.

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# Владимир Якушев , День медицинского работника

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