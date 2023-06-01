Бесплатные концерты известных музыкантов пройдут в исторических локациях Тюменской области

| Фото: Тюменская филармония | Фото: Тюменская филармония

В Тюменскую область второй год подряд приехал фестиваль-путешественник "Музыкальная экспедиция". Десять концертных программ пройдут с 20 по 25 июня.

Об этом рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на пресс-конференции в Тюменской филармонии 20 июня.

"Музыкальная экспедиция" — это выход за пределы концертных площадок и проведение концертов в ярких исторических и ландшафтных локациях. Отличительная особенность — бесплатное посещение. Единственный платный концерт проходит в Тюменской филармонии сегодня, 20 июня. Все остальные — бесплатные", — отметила она.

21 июня в Тюмени состоятся несколько концертов. Два в музеях — в 12 часов в музее-усадьбе Колокольниковых, в 13 часов — в музее "Дом Машарова".

Также на 15 часов был запланирован концерт на пешеходной улице Дзержинского, на 20 часов — на набережной, у мультицентра "Контора пароходства". Из-за дождливой погоды они переносятся в мраморный зал ДК "Нефтяник", начало в 20 часов.

22 июня пройдет концерт в ландшафтном парке "Ива-парк" (2-й км автодороги Тюмень – Луговое) в 20 часов.

23 июня в 18 часов состоится выступление в "Ялуторовском остроге".

24 июня в 11 часов будет дан концерт на террасе кафе "Завтрак" (ул. Ленина, 46а), в 20 часов музыканты выступят в природном комплексе "МореЛеса" в Нижнетавдинском районе.

25 июня в 12 часов пройдет концерт в селе Покровское, в 19 часов — в туристическом комплексе "Абалак".

О составе "Музыкальной экспедиции" рассказал виолончелист, художественный руководитель проекта "Музыкальная экспедиция" Борис Андрианов:

"Если взять джазовую составляющую, это мультиинструменталист Аркадий Шилклопер, в своем жанре человек номер один, которого знают во всем мире. Это Николай и Леонид Винцкевич, я работал с ними много лет и могу сказать, что это выдающиеся джазовые музыканты. Также это великолепные музыканты Вартан Бабаян (перкуссия) и Андрей Дудченко (контрабас)".

В составе тех, кто играет классическую музыку, многолетний участник "Музыкальных экспедиций" Петр Лаул (фортепиано), скрипач Гайк Казазян, виолончелист Анна Кошкина.

Влада Нерадовская