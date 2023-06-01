Тюменских врачей и фельдшеров скорой помощи научат приемам самообороны

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив)

Тюменских врачей и фельдшеров скорой помощи обучат приемам самообороны в условиях угрозы собственной жизни при выполнении профессиональных обязанностей. Участниками станут 60 молодых специалистов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель проекта "Спасая себя - помогаю другим", студентка 6 курса Тюменского ГМУ Алёна Оленич.

По ее словам, проблема достаточно актуальная в наше время. В пример она привела своего коллегу из Свердловской области - молодого фельдшера, на которого напал пьяный муж пациентки.

"В таком состоянии человек не контролирует свои действия и опасен для людей. Фельдшера спасти не удалось. Сама я работала два года в оперативном отделе станции скорой медицинской помощи и знаю, что при появлении агрессии со стороны пациента, его окружения или любой угрозе нападения, бригаде необходимо покинуть опасную зону. Медики могут направить экстренный сигнал с планшета, нажав тревожную кнопку, сообщить об инциденте старшему врачу, вызвать правоохранителей и только в сопровождении сотрудников полиции зайти повторно и оказать помощь пострадавшим", - добавила студентка.

Тюменка выиграла на реализацию проекта 187 тыс. рублей в первом сезоне конкурсе "Росмолодежь. Гранты". На эти деньги она наймет юриста, психолога станции скорой медицинской помощи и тренера. Также денежные средства будут направлены на продвижение инициативы.

Молодые специалисты пройдут три курса подготовки. Планируются видеолекции по юридической направленности, интенсивы от психолога, направленные на профилактику профессионального выгорания и конфликтов между врачом и пациентом. В завершение профессиональный тренер обучит участников основам самообороны.

"Чувствовать себя защищенным имеет право каждый человек. Я хочу, чтобы у моих коллег была не только тактика действий, но и отработанные навыки саморегуляции в стрессовой ситуации и самообороны", - добавила Алена Оленич.

Реализация проекта запланирована на август-сентябрь 2023 года.

Напомним, жители Тюменской области выиграли 11,35 млн рублей в конкурсе "Росмолодежь.Гранты". По итогам первого сезона грантополучателями стали 22 человека.

Виктория Макарова