Тюменцы укрепляют семейные узы с программой "Выходные с семьей"

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Занятия с играми, лекциями и мастер-классами прошли в рамках программы "Выходные с семьей" в региональном центре "Семья". Мероприятие проводится для семей с детьми ежемесячно и реализовано при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Занятия были организованы как для детей, так и для родителей. Малыши приняли участие в мастер-классе, где создавали поделки. Взрослые смогли побеседовать с психологом Юлией Караульных. Она дала несколько советов, которые помогут родителям оставаться в ресурсе и не растерять свой потенциал, а после ответила на интересующие вопросы. В завершение мероприятия семьи приняли участие в интерактивной игре и кулинарном мастер-классе по приготовлению блинов.

Добавим, данное мероприятие проводится для семей с детьми ежемесячно. Для участия необходимо записаться по телефону: 30-26-27 (доб. 406).