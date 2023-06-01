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Александр Моор пообещал помочь детскому центру "Надежда" с теплыми переходами и спуском к озеру

Общество, 18:03 19 июня 2023

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Помочь с обустройством теплых переходов между корпусами, ремонтом помещений, спуском к озеру и благоустройством территории пообещал губернатор Тюменской области Александр Моор детскому лечебно-реабилитационному центру "Надежда".

В учреждении глава региона побывал 19 июня. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале. Перспективы развития центра "Надежда" он обсудил с главным врачом Верой Змановской.

В "Надежде" детям помогают по возможности восстановить здоровье после тяжелых болезней и травм. А несовершеннолетние с неизлечимыми заболеваниями получают полноценную паллиативную помощь.

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Среди пациентов – не только тюменские дети, но и юные жители многих регионов России, в том числе Ямала и Югры. Центр "Надежда" активно включился в работу по оказанию помощи детям из новых регионов России. Глава региона пообщался с Викторией Чауш из Донецка – она привезла на реабилитацию дочку. И маме, и ребенку у нас нравится.

"В центре "Надежда" трудятся очень добрые и компетентные специалисты. Здесь ведут серьезную научную работу. Именно "Надежда" принимала активное участие в тестировании аппаратно-программного комплекса по коррекции нарушений двигательной функции, который разработали в Тюменском технопарке. Машина воспроизводит механические движения туловища и нижних конечностей. Результаты впечатляют. Тюменский опыт совмещения реабилитации и паллиативной помощи уникален для нашей страны. Им заинтересовались даже в Европе", – написал Александр Моор.

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# Александр Моор , помощь

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