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В России до конца 2023 года запустят новый браузер для смартфонов

Общество, 15:00 20 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый браузер "Луна" планируют запустить в России до конца 2023 года. Как сообщает РИА Новости, сейчас идет открытое тестирование с ограниченным функционалом.

Приложение будет доступно на устройствах с iOS и Android.

Новый браузер блокирует рекламу и трекеры, которые отслеживают и собирают сведения о просмотренных пользователями страницах. В результате сайты загружаются быстрее, а расход мобильного трафика сокращается.

В "Луну" встроены отечественные сертификаты Минцифры, поэтому приложение пропускает только проверенные сайты – для пользователя они специально визуально отмечены зелёным цветом.

По мере развития продукта в "Луну" будут также встроены партнерские ecom и lifestyle-сервисы для онлайн-покупок. В перспективе партнерам проекта будут доступны расширения для улучшения пользовательского опыта, например, адресная книга и пуш-уведомления.

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# браузер , информационные технологии

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